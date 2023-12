Serie A, Atalanta-Salernitana 4-1: la Dea scavalca la Roma e sale al settimo posto

Nell'ultima partita della sedicesima giornata di Serie A l'Atalanta batte 4-1 la Salernitana e sale al settimo posto in classifica, scavalcando la Roma che scivola in ottava posizione. I campani erano passati in vantaggio al 10' con Pirola, ma la Dea si è scatenata nel secondo tempo e ha ribaltato il match grazie alle reti di Muriel, Pasalic, De Ketelaere e Miranchuk. Con questo risultato l'Atalanta sale a 26 punti (+1 sulla Roma), mentre la Salernitana resta ultima a quota 8.