Serie A, Atalanta-Lecce 1-0: decide Lookman. Nerazzurri temporaneamente al sesto posto

Vittoria importante in chiave Europa per l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, che grazie a un gol di Ademola Lookman batte il Lecce tra le mura amiche e chiude al meglio il proprio 2023. Una partita bloccata nel primo tempo che viene aperta all'improvviso dalla rete dell'attaccante nerazzurro al 58' minuto, con gli ospiti che non riescono nei restanti minuti a trovare il gol del pareggio. I nerazzurri salgono quindi al sesto posto con 29 punti scavalcando temporaneamente la Roma (di scena stasera in casa della Juventus), mentre il Lecce resta al tredicesimo con 20 punti.