Sassuolo-Roma: le lacrime di Kristensen dopo il fischio finale (VIDEO)

Dopo un inizio di stagione complicato Rasmus Kristensen ha deciso la sfida tra Sassuolo e Roma, guadagnandosi (dopo il suo ingresso dalla panchina) il rigore del temporaneo 1-1 e procurando la deviazione per il gol del decisivo 1-2. A fine partita, dopo 7 minuti di recupero, il danese si è lasciato andare a un pianto liberatorio, esultando così per una vittoria importante in chiave Champions League.

Senza fare ironia. Quello che colpisce di Kristensen è l’atteggiamento.

Atteggiamento che tanti dovrebbero avere anche dal 1’. Poi sulle doti tecniche,qualità delle scelte e capacità di difendere… .

Ma adesso non è il momento di parlare di questo.pic.twitter.com/oVnCmSBTYn — Friedkinismo (@Friedkinismo11) December 3, 2023