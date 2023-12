Sassuolo-Roma: 7 punti presi da situazione di svantaggio e 13 gol negli ultimi quindici minuti di gara

La Roma ribalta nel finale il Sassuolo per 1-2 e ottiene tre punti importanti per continuare la rincorsa alla prossima Champions League. Una vittoria di cuore che conferma la volontà dei giallorossi di non arrendersi fino alla fine. Come riporta il portale di statistiche Opta infatti gli uomini di José Mourinho hanno guadagnato finora ben 7 punti da situazione di svantaggio (dietro solo a Lecce e Sassuolo con 8). Inoltre con i due di oggi sono 13 i gol arrivati finora negli ultimi quindici minuti di gara.

