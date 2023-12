Sassuolo, Dionisi: "Mi sentivo in obbligo di difendere Berardi. Contro la Roma abbiamo perso per un dettaglio" (VIDEO)

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari, valida per la quindicesima giornata di Serie A. Tra i vari temi trattati, il tecnico dei neroverdi ha commentato nuovamente le parole di José Mourinho nei confronti di Berardi e la gara persa contro la Roma per 1-2. Ecco le sue dichiarazioni.

Volpato?

"Volpato è cresciuto. È un peccato che siamo rimasti in dieci con la Roma, perché non ho potuto fare scelte che altrimenti avrei fatto. Perciò è rimasto escluso. Dovevamo difenderci più che attaccare. Probabilmente troverà sempre più spazio e lo troverà anche domani. Poi, io alleno il Sassuolo, tutta la squadra, non solo lui. Devo trovare il giusto equilibrio in campo. Ad oggi c’è chi trova più spazio perché nell’equilibrio garantisce di più".

Le parole di Mourinho contro Berardi?

"Mourinho ha parlato in portoghese? Io sto studiando l'inglese per migliorarlo. Tutto quello che dovevo dire l'ho detto nel postpartita. Mi sentivo in obbligo e avevo la volontà di farlo, per difendere quello che faccio, quello in cui credo, i colori che rappresento e i giocatori che alleno. Non c’era bisogno di difenderli ma siccome la parola spetta a me era giusto far valere quello che è opportuno. Quello che dovevo dire l’ho detto".

Rabbia per la gara con la Roma?

"Più che rabbia, rammarico. Per dettagli perdiamo grandi occasioni, come poteva essere quella di domenica: fare punti contro una squadra con cui sei sfavorito. Quando guardi il calendario sono giornate jolly: le giochi e vedi cosa succede. Il rammarico è perché un dettaglio ha determinato il risultato finale, come altre volte: non siamo ancora migliorati su questo e dobbiamo lavorare, i dettagli in uno sport a basso punteggio determinano tanto. Ci serva da lezione: noi lavoriamo per il volume, però poi il dettaglio sposta".