Sassuolo, Dionisi: "Il patteggiamento di Mourinho? I verdetti vanno accettati, ma le regole andrebbero rispettate..."

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro l'Udinese, valida per la sedicesima giornata di Serie A. Tra i vari temi trattati, il tecnico dei neroverdi si è soffermato anche sul patteggiamento di José Mourinho con la Procura FIGC in seguito alle dichiarazioni sull'arbitro Marcenaro e su Berardi alla vigilia di Sassuolo-Roma. Ecco le sue parole: "Non è un discorso sul quale mi addentro. I verdetti vanno accettati, ma le regole andrebbero rispettate. Poi nella regola ci sono microregole di buon senso. Se ci sono verdetti vanno rispettati. Se ci sono responsabilità e pene, quelle pene devono essere applicate, e lo dico da italiano più che da allenatore. Poi chi ha preso questa decisone direi che è giusta perché è stata presa sicuramente con logica".