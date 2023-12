Roma-Napoli, serata sfortunata per Mazzarri: dopo la sconfitta perde anche il pullman, il tecnico torna a casa in taxi (VIDEO)

Serata negativa per il Napoli di Walter Mazzarri, uscito dall'Olimpico sconfitto per 2-0. Il tecnico ha vissuto una notte complicata non solo in campo, ma anche fuori: l'allenatore infatti è stato trattenuto all'interno dello stadio per le interviste postpartita e non è riuscito a ripartire con il pullman su cui viaggiava la squadra. Come svelato dal portale che si occupa del club partenopeo, Mazzarri è quindi rimasto da solo all'esterno dello Stadio Olimpico in attesa dell'arrivo di un taxi, che lo ha successivamente riaccompagnato nella sua dimora a Napoli.