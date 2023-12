Roma-Napoli, Pellegrini in gol da subentrato: al capitano non accadeva in Serie A dal derby del 2018

Lorenzo Pellegrini ha sbloccato Roma-Napoli con una splendida girata al minuto 76: dopo numerosi rimpalli in area, il capitano si è coordinato e ha trafitto Meret con una grande conclusione al volo. Il centrocampista, entrato in campo 5 minuti prima del gol al posto di Belotti, è tornato così a segnare una rete da subentrato: secondo quanto riportato dal portale di statistiche OptaPaolo, non accadeva in Serie A dal derby del 29 settembre 2018.

