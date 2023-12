Scontro diretto per la Champions allo Stadio Olimpico: la Roma ospita il Napoli in serata nella 17esima giornata di campionato. Tre osservatori d'eccezione per i giallorossi in campo: Paulo Dybala, Tammy Abraham e Marash Kumbulla, i primi due alle prese con il recupero dai rispettivi infortuni e il terzo atteso tra i convocati per la prossima partita, seguono a bordocampo il riscaldamento pre-partita dei compagni.