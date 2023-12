Roma-Fiorentina, Mou e il pizzino per Rui Patricio: lo Special One si affida al raccattapalle Lukas Bruscaglia (FOTO e VIDEO)

Nei minuti finali di Roma-Fiorentina, subito dopo l'espulsione di Romelu Lukaku, José Mourinho è stato costretto a risistemare la squadra sui calci piazzati. Il tecnico ha scritto su un pizzino le posizioni riguardanti la marcatura a zona durante i corner in fase difensiva e nel foglio vi erano scritti i nomi di El Shaarawy e Bove. Per portare le indicazioni a Rui Patricio lo Special One si è affidato ad un raccattapalle che si trovava nei pressi della panchina giallorossa e si tratta di Lukas Bruscaglia, centrocampista classe 2009 della Roma Under 15.