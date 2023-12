Roma-Fiorentina: i giallorossi non ricevevano due espulsioni dal derby dello scorso marzo. Primo rosso nei top 5 campionati per Lukaku

Serata pazza per la Roma, che contro la Fiorentina è rimasta in 9 uomini per le espulsioni di Zalewski (doppio giallo) e Lukaku. Era dallo scorso 19 marzo, giorno del derby perso 1-0 contro la Lazio, che i giallorossi non ricevevano due espulsioni in Serie A, allora toccò ad Ibanez e Cristante. Per Lukaku inoltre si tratta del primo cartellino rosso in 388 match giocati nei maggiori 5 campionati europei.

