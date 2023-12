Roma-Fiorentina rappresenta una partita davvero importante per Lorenzo Pellegrini. Il capitano, scendendo in campo dal primo minuto, ha raggiunto infatti quota 250 presenze in giallorosso: 182 in Serie A, 9 in Coppa Italia, 59 in Europa tra Champions League, Europa League e Conference League.





? Quella di stasera è la presenza numero 2️⃣5️⃣0️⃣ di @LorePelle7 in giallorosso ©️#RomaFiorentina pic.twitter.com/7lrMaLHdeX — AS Roma (@OfficialASRoma) December 10, 2023