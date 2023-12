Ranieri: "Var non deve aiutare a far sbagliare l'arbitro. Pedro? L'ho preso a parolacce..."

Al termine della gara contro la Lazio, Claudio Ranieri ha parlato così nelle interviste post partita: "Ho detto alcune parolacce a Pedro perché ha fatto gol. Sa che scherzo. Lui è una grande persona, lo conoscevo dai tempi del Chelsea".

Poi sull'episodio dell'espulsione di Makoumbou al 27' del primo tempo: "Non ero nervoso, stavo stimolando i miei giocatori che erano in inferiorità numerica. Nel finale abbiamo tentato il tutto per tutto. Peccato per il rosso. Non capisco perché il VAR sia entrato in questo discorso. L'arbitro ha fischiato ma perché il VAR deve entrare? Non deve farlo assolutamente. Ma non voglio fare polemiche, non avrò il mio giocatore per la prossima. Chi sta al VAR non deve aiutare a sbagliare l'arbitro".