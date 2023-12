Dopo la sconfitta in Coppa Italia per mano del Frosinone, il Napoli è atteso allo Stadio Olimpico sabato sera dalla Roma nella 17esima giornata di campionato. Al mattino la squadra di Mazzarri si è allenata all'SSCN Konami Training Center: gli azzurri hanno lavorato sul campo 3 iniziando la sessione con riscaldamento e torello, a seguire lavoro atletico e seduta tecnico-tattica. Olivera ha svolto allenamento personalizzato in palestra. Terapie per Elmas.

(sscnapoli.it)

