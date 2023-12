Napoli, Mazzarri: "Osimhen viene martoriato da inizio a fine partita. Politano? Ha avuto un momento di nervosismo"

Walter Mazzarri, allenatore del Napoli, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Monza, in programma domani alle ore 18:30. Il tecnico dei partenopei è tornato a parlare della sfida persa all'Olimpico contro la Roma e delle espulsioni di Politano e Osimhen. Ecco le sue dichiarazioni.

Come giudica il lavoro svolto finora?

"Mi conoscete, mi sento di Napoli, sono tornato per dare una mano. Vedendo le partite precedenti mi brucia non aver raccolto alcuni punti. Potevano esserci almeno due punti in più per noi e due punti in meno per le rivali e li avremmo meritati per come si sono sviluppate. Abbiamo meno punti di quelli che meritavamo".

Si aspettava un atteggiamento diverso da Osimhen a Roma?

"Tendo sempre a dare meriti ai giocatori se si fanno campionati buoni, lo sapete. Questo ragazzo da quando è rientrato viene martoriato, dall'inizio alla fine, anche quando l'azione non è lì. Forse sentiva la pressione perché l'anno scorso ha fatto grandi cose e ci sta un po' di nervosismo. Poi c'è la Coppa d'Africa, ha avuto anche un infortunio. Tendo a scusarlo, non perché sono un buonista, ma perché poi quando tornerà ci darà una grande mano".

Quanto sente sua questa squadra? Erano caratterizzate per garra, voglia, tempra.

"Iniziano a pensare come piace a me, non sempre riusciamo a farlo vedere, anche qualche reazione inopportuna fa capire che c'è il fuoco dentro, ma per ora non lo riusciamo ad incanalare bene come a Roma. Poi su Politano voglio dire una cosa: è un ragazzo stupendo, dà l'anima, ha avuto un momento di nervosismo. Ci eravamo detto che bisognava vincere, stava andando in contropiede ed ha avuto un gesto di stizzo, ma il ragazzo c'è. Appena ci girerà qualche episodio spero di rivedere la mia squadra che non molla mai. Siamo sulla strada giusta".