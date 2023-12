Napoli, Mazzarri: "L'infortunio di Osimhen? Non mi sembra grave, sarà una cosa passeggera"

Il Napoli torna alla vittoria in casa, un 2-1 contro il Cagliari di Claudio Ranieri che proietta nuovamente i partenopei al quarto posto in classifica. Al termine della partita il tecnico Walter Mazzarri ha parlato in conferenza stampa, analizzando tra le altre cose la situazione fisica di Osimhen uscito nei minuti finali per un fastidio all'inguine. Queste le sue parole: "Osimhen? Il ragazzo ha ritrovato la serenità, contento per il suo gol così come per Kvara, avevano entrambi bisogno di tornare a essere protagonisti. Il suo problema fisico? Non mi sembra un infortunio grave, sarà una cosa passeggera".