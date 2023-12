Napoli, lesione per Elmas e trauma contusivo per Anguissa: possibile forfait per entrambi con la Roma

Dopo la vittoria contro il Cagliari, il Napoli di Walter Mazzarri si prepara per le gare contro il Frosinone (domani alle 21.00) e con la Roma (sabato alle 18.00). I Campioni d'Italia sono tornati ad allenarsi questa mattina all'SSCN Konami Training Center. Alcuni giocatori si sono sottoposti ad esami strumentali. Oltre ad Elmas, che ha evidenziato una lesione di basso grado del bicipite femorale sinistro che lo terrà lontano dal campo per 15-20 giorni, potrebbe dare forfait anche Anguissa che ha riscontrato un trauma contusivo al piede.

