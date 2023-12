Alla vigilia della sfida contro la Roma, prevista per domani sera allo Stadio Olimpico, il tecnico del Napoli Walter Mazzarri ha diramato l'elenco dei convocati: out Lindstrom a causa di una lombalgia, Contini per influenza, Olivera ed Elmas.

La lista dei convocati: Idasiak, Gollini, Meret, Di Lorenzo, Zanoli, Juan Jesus, Natan, Ostigard, Rrahmani, Mario Rui, Cajuste, Anguissa, Demme, Gaetano, Zielinski, Lobotka, Politano, Kvaratskhelia, Raspadori, Simeone, Zerbin, Osimhen.

(sscnapoli.it)

