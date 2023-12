Napoli, De Laurentiis: "Mi aspetto una bellissima partita con la Roma. Mi auguro che non ci siano errori arbitrali"

RAI UNO - Ai microfoni del TG1 è intervenuto in esclusiva il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, alla vigilia di Roma-Napoli, 17esima giornata di campionato in programma domani sera all'Olimpico. "Mi aspetto una bellissima partita in uno stadio caldo come l'Olimpico. Quindi sarà certamente un match all'insegna del calcio - le dichiarazioni del patron azzurro -. VAR? Non mi piace come viene gestito, ci sono molte cose che andrebbero modificate. Lo abbiamo sempre detto. Mi auguro che Irrati, Colombo e Rocchi non commettano gli errori che recentemente hanno segnato il calcio italiano".

"Osimhen? Forse, e dico forse, sarà la sorpresa sotto l'albero di Natale. Buon Natale a tutti", ha concluso De Laurentiis.