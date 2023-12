Lazio, Sarri: "Il gol di Casale era regolare. L'arbitro è il figlio di Ayroldi? Era meglio il babbo..."

Dopo il pareggio per 1-1 in casa del Verona nella 15esima giornata di campionato, l'allenatore della Lazio Maurizio Sarri in conferenza stampa ha commentato anche la rete di Casale - dell'1-2 - annullata dal direttore di gara, Giovanni Ayroldi, dopo l'on field review per una spinta del biancoceleste ai danni di un avversario. "Siamo al limite, se fosse stato il difensore a mettere la mano sarebbe stato rigore? Non credo, per me il gol era regolare. Questo è il figlio di Ayroldi? Era meglio il babbo...", le sue dichiarazioni.