Lazio, Martusciello: "Giochiamo male? Ne ho viste tante peggio, anche qui vicino..."

La Lazio ha superato per 1-0 il Cagliari non senza difficoltà, nonostante i sardi abbiano giocato in inferiorità numerica dalla metà del primo tempo. Nel post partita c'è Martusciello, vice di Sarri, a rispondere alle domande dei giornalisti: "I tifosi fischiano perché la squadra ha vinto 1-0 giocando male? Ne ho viste tante che fanno peggio di noi e vincono. Anche qui vicino e sapete che intendo...Vedere questo lato negativo ha un po' rotto le scatole".