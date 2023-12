Juventus-Roma, i convocati di Allegri: c'è Chiesa, out Kean

Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha diramato la lista dei convocati in vista del match di questa sera contro la Roma. Torna a disposizione Federico Chiesa, che probabilmente partirà titolare in attacco in coppia con Vlahovic. Out invece gli infortunati Kean, Alex Sandro, De Sciglio e lo squalificato Cambiaso, oltre agli squalificati di lungo corso Pogba e Fagioli. Di seguito la lista completa dei convocati.