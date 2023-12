Juventus-Roma: circa 200 tifosi in attesa della squadra all'esterno dell'hotel (FOTO e VIDEO)

La Roma chiude il 2023 in casa della Juventus: alle 20.45 i giallorossi sfideranno la formazione di Allegri all'Allianz Stadium nella 18esima giornata di campionato. A circa due ore dal fischio d'inizio circa 200 tifosi romanisti si sono radunati in zona piazza Carlina, all'esterno dell'hotel dove alloggia la Roma, in attesa di salutare la squadra.

? Circa 200 tifosi in zona piazza Carlina fuori dall'hotel della Roma sono in attesa di salutare la squadra#JuveRoma #asroma ??? pic.twitter.com/4xoDS0Y0U5 — laroma24.it (@LAROMA24) December 30, 2023

L'uscita, intorno alle 19.00, della squadra accolta dai tifosi: