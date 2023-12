Juventus, ripresa in vista della Roma: Chiesa, Locatelli e Perin a parte, previsto il rientro in gruppo nei prossimi giorni. Personalizzato per Alex Sandro, Kean e De Sciglio

La Juventus è tornata in campo per iniziare la preparazione in vista della sfida contro la Roma, valida per la diciottesima giornata di Serie A e in programma il 30 dicembre alle ore 20:45. Da valutare le condizioni di alcuni calciatori bianconeri: Chiesa, Locatelli e Perin hanno lavorato a parte, ma nei prossimi giorni è previsto il rientro in gruppo, motivo per cui c'è grande ottimismo verso il match contro la Roma.

Più complicato, invece, il ritorno in campo di Alex Sandro, Kean e De Sciglio, i quali hanno svolto un lavoro personalizzato.

(Sky Sport)

Ecco il report dell'allenamento odierno: "Festa di Natale in famiglia per la Juve che però oggi ha ricominciato immediatamente a lavorare, con obiettivo già fissato verso la partita di sabato sera all’Allianz Stadium, contro la Roma. Squadra in campo al mattino, con menu che prevedeva lavoro tecnico a gruppi, possesso schierato e consueta partitella finale, disputata a metà campo. Domani di nuovo al lavoro al mattino".

(juventus.com)

