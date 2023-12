Da oggi la Juve comincerà a preparare la sfida contro la Roma. Saranno da valutare nei prossimi giorni le condizioni di Locatelli e Chiesa. La tentazione che avvolge Allegri in questi giorni riguarda Yildiz, schierato dall’inizio nell’ultima gara (dove ha pure fatto gol) e apprezzato soprattutto per l’imprevedibilità che ha concesso alla manovra offensiva bianconera. A meno di sorprese, Weah dovrebbe ritrovare una maglia da titolare per agire sulla corsia di destra.

(gazzetta.it)

