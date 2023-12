Juventus, Bremer: "Contro la Roma sarà complicata, non sarà semplice affrontare Lukaku"

JUVENTUS.COM - Gleison Bremer, difensore centrale della Juventus, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club bianconero in seguito al rinnovo del contratto fino al 2028 e tra i vari temi trattati si è soffermato anche sulla sfida contro la Roma, in programma il 30 dicembre. Ecco le sue parole: "Contro la Roma sarà una partita complicata e so bene che contro Lukaku non sarà semplice confrontarsi: sarà una sfida difficile e dovrò dimostrare di continuare nel mio percorso di crescita. Un attaccante del genere si affronta in vari modi, in base alla posizione in campo nel quale ti ritrovi a fronteggiarlo".

