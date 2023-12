Juventus, Allegri: "Gestione dei diffidati in vista della Roma? Non ci penso, faremo i conti a partita finita"

Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Frosinone, in programma domani alle ore 12:30 e valida per la diciassettesima giornata di Serie A. Tra i vari temi trattati, il tecnico si è soffermato sui calciatori diffidati, i quali in caso di ammonizione salterebbero Juventus-Roma del 30 dicembre. Ecco le sue parole.

In difesa può cambiare qualcosa pensando anche alle diffide?

"Alle diffide non penso perché domani sono i tre punti più importanti del campionato. Finita la partita vedremo chi ci sarà a disposizione per la Roma, non dobbiamo fare conti".