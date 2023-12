Giudice Sportivo: 5mila euro di multa per la Roma. Entra in diffida Cristante

Terminata la diciassettesima giornata di Serie A, il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea ha comunicato le decisioni assunte: la Roma è stata multata di 5000 euro per "avere i suoi sostenitori, al 26' del primo tempo, intonato ripetutamente cori beceri nei confronti della tifoseria della squadra avversaria". Entra in diffida Cristante, prima sanzione per Belotti, El Shaarawy e Zalewski, seconda per Azmoun e Mourinho, terza per Kristensen ed ottava per Paredes.

