Tegola per Massimiliano Allegri. Al minuto 20 di Frosinone-Juventus Andrea Cambiaso ha commesso fallo su Gelli e l'arbitro non ha perdonato l'intervento del calciatore bianconero estraendo il cartellino giallo. L'ammonizione è piuttosto pesante perché l'esterno della Juventus era diffidato e a causa di questa sanzione sarà costretto a saltare la partita contro la Roma, in programma il 30 dicembre.