FOTO - Sassuolo-Roma 1-2

La Roma sbanca il Mapei Stadium battendo in rimonta 1-2 il Sassuolo nel match valido per la quattordicesima giornata di Serie A. I neroverdi erano passati in vantaggio al 25' con Matheus Henrique, ma la svolta della partita è arrivata con l'espulsione di Boloca al minuto 63'. I giallorossi hanno iniziato a spingere sull'acceleratore e hanno ribaltato il match prima con il rigore realizzato da Dybala al 76' (conquistato da Kristensen, entrato all'intervallo) e poi con la rete del terzino danese al minuto 82. Grazie a questo successo la Roma aggancia momentaneamente il quarto posto salendo a 24 punti, gli stessi del Napoli, che giocherà questa sera contro l'Inter. Ecco i migliori scatti della partita.