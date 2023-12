FOTO - Juventus-Roma 0-0 HT

Si chiude con il posticipo d'alta classifica tra Juventus e Roma la 18° giornata di Serie A, ultima del 2023. Nel primo tempo le due squadre hanno provato in più occasioni a scardinare la difesa avversaria, coi padroni di casa che sono andati vicino al gol con Vlahovic (parata di Rui Patricio) e Kostic (salvataggio di Ndicka sulla linea). Per i giallorossi occasione importante per Dybala (esterno fuori di poco) e Cristante (palo su tiro dalla distanza). Queste le foto del match: