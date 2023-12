FOTO - HT Bologna-Roma 1-0: la sblocca Moro al 37'

Alle 18.00 è iniziata la gara tra Bologna e Roma, uno scontro diretto a tutti gli effetti per la Zona Champions. Il primo tempo è terminato con il vantaggio dei rossoblu. Poche occasioni per entrambe le squadre, con 6 tiri a 3 per la squadra di Thiago Motta e quattro ammoniti, i primi due al 9', Saelemaekers e Llorente per proteste su un presunto calcio di rigore richiesto dal bolognese, al 33' il giallo per Beukema e al 36' per Pellegrini. Arriva al 37' il vantaggio firmato Moro con destro di piatto dove non è potuto arrivare Rui Patricio.