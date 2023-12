Roma arrivata a Bologna: foto e autografi per Mou e Rui Patricio con i tifosi presenti all'entrata dell'hotel (FOTO e VIDEO)

Domani alle ore 18 la Roma affronterà il Bologna nel match valido per la sedicesima giornata di Serie A. Dopo aver svolto l'allenamento di rifinitura in mattinata, i giallorossi partiranno nel pomeriggio alla volta di Bologna. Ecco gli aggiornamenti live dell'evento.

18:35 - La Roma è arrivata a Bologna. I giallorossi sono stati accolti all'entrata dell'hotel da un gruppo di circa 30 tifosi e Mourinho e Rui Patricio si sono fermati a firmare autografi e scattare foto.

17:15 - Presenti anche Gianluca Mancini e Leonardo Spinazzola, i quali, così come Azmoun, hanno smaltito i rispettivi infortuni. L'attaccante iraniano si è reso protagonista di un simpatico siparietto all'interno dell'aereo: "Buonasera, buonasera", il saluto rivolto alla telecamera, seguito da un buffetto di Celik sul collo di Azmoun.

Off to Bologna in style! ? #ASRoma pic.twitter.com/vBFTBxvH9c

— AS Roma English (@ASRomaEN) December 16, 2023