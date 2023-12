Dopo l'allenamento di rifinitura a Trigoria e la conferenza stampa di José Mourinho, la Roma è in partenza per Reggio Emilia, dove domani alle 18.00 al Mapei Stadium affronterà il Sassuolo di Dionisi nella 14esima giornata di campionato. Intorno alle 18.00 la squadra è partita da Fiumicino in direzione Reggio Emilia.