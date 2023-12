Nico Gonzalez rimane in dubbio per la Roma. L'esterno della viola durante il match di Coppa Italia contro il Parma è rimasto in tribuna a tifare per i propri compagni. Italiano ha spiegato il motivo dell'assenza: si tratta di un risentimento muscolare. Come riferisce l'agenzia di informazione, il tecnico della Fiorentina deciderà se portare o meno l'argentino nella Capitale non prima della giornata di sabato.

(ansa.it)

