Cagliari: Shomurodov operato per la frattura del secondo metatarso del piede. L'attaccante su Instagram: "Tornerò con la stessa forza di prima" (FOTO)

Questa mattina a Villa Stuart Eldor Shomurodov, in prestito dalla Roma al Cagliari, è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per la frattura del secondo metatarso del piede destro. "Il calciatore Eldor Shomurodov è stato sottoposto questa mattina ad un intervento chirurgico per la stabilizzazione della frattura del secondo metatarso del piede destro - la nota del club sardo -. L’operazione, eseguita presso la Casa di Cura Villa Stuart di Roma dal professor Attilio Santucci, alla presenza del responsabile sanitario del Club, Marco Scorcu, è perfettamente riuscita".

L'attaccante uzbeko, poi, ha affidato un messaggio ad Instagram: "Tornerò con la stessa forza e lo stesso impegno. Grazie a tutti per il supporto ricevuto in questi giorni".