Bologna, Zirkzee: "Calendario difficile, ora testa alla Roma". Calafiori: "Per me sarà una partita come un'altra" (VIDEO)

Joshua Zirkzee e Riccardo Calafiori, rispettivamente attaccante e difensore del Bologna, hanno rilasciato alcune dichiarazioni ai canali ufficiali del club felsineo e tra i vari temi trattati si sono soffermati anche su Bologna-Roma, match valido per la sedicesima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 18. Ecco le loro parole.

ZIRKZEE AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

"Abbiamo davanti un calendario molto difficile, ora dobbiamo preparare la partita contro la Roma".

Come vi sentite al quarto posto?

"La classifica non la guardiamo, anche se dà grande soddisfazione essere quarti e ci impegniamo per ottenere questi risultati. Sappiamo però che occorre mantenere i piedi per terra e lavorare ogni giorno. La squadra è forte, ma le cose non avvengono mai per caso. Noi dobbiamo cercare di proporre il miglior gioco possibile, andando a giocarcela contro chiunque. La squadra è giovane, Lollo è il più 'anziano', ma sembra comunque un ragazzo di 22 anni. Tra di noi si scherza tanto, ma sappiamo anche essere seri. Siamo un grande gruppo, fatto di tante personalità diverse che insieme combaciano bene".

CALAFIORI AI CANALI UFFICIALI DEL CLUB

Per te sarà un derby domenica. Sei teso?

"No, è una partita come un'altra. Speriamo ovviamente di fare risultato".

