Bologna, Thiago Motta furioso per l'arbitraggio: "Così perde solo il calcio. Nasca ha combinato ancora il suo..."

DAZN - Thiago Motta è furioso. Il tecnico del Bologna ha commentato duramente l'operato degli arbitri che hanno diretto Lecce-Bologna, finita 1-1 per un rigore assegnato ai pugliesi al 94'. Ecco le parole del tecnico:

"La partita era già finita, ma non ho capito cosa sia successo al var. Abbiamo dato la possibilità al var di cambiare. Non dobbiamo perdere il nostro entusiasmo, abbiamo sempre voglia di vincere e di continuare su questa strada. Con un episodio così perde solo il nostro calcio. Mi sorprende Doveri, mi ha detto che la nostra squadra ha perso tempo. Il Var Nasca ancora una volta ha avuto possibilità di combinare il suo: ricordo ancora cosa ha fatto in Spezia-Lazio".