Bologna-Roma, possibile cambio in porta per i rossoblù: si prepara Ravaglia

Alle 18:00 si disputerà al Dall'Ara la sfida tra Bologna e Roma, che potrebbe dare segnali importanti per quel che riguarda la lotta europea di entrambe le squadre. Secondo il quotidiano locale potrebbe esserci una novità importante sulla formazione titolare dei rossoblù, con Thiago Motta che lascerebbe Skorupski in panchina per lasciare spazio al secondo Ravaglia. Tuttavia questa non sarebbe una bocciatura, ma un premio al secondo portiere (che esordì in un Bologna-Roma 1-5 della stagione 2020/21) per gli allenamenti svolti nell'ultimo periodo.

(Corriere di Bologna)