Bologna, ripresa in vista della Roma: Corazza e Bonifazi di nuovo in gruppo. Differenziato per Orsolini, De Silvestri, Karlsson ed El Azzouzi (COMUNICATO)

Questa mattina il Bologna ha iniziato la preparazione in vista della partita contro la Roma, valida per la quindicesima giornata di Serie A e in programma domenica alle ore 18. Thiago Motta può sorridere infatti sia Corazza sia Bonifazi sono tornati ad allenarsi con il resto del gruppo, mentre Orsolini, De Silvestri, Karlsson ed El Azzouzi hanno svolto ancora un lavoro personalizzato. Ecco il report dell'allenamento odierno: "Ripresi questa mattina gli allenamenti della squadra in preparazione alla partita con la Roma: oggi i rossoblù hanno svolto attivazione atletica e lavoro tecnico-tattico, con Tommaso Corazza e Kevin Bonifazi rientrati con i compagni. Seduta differenziata per Lorenzo De Silvestri, Oussama El Azzouzi, Jesper Karlsson e Riccardo Orsolini".

(bolognafc.it)

