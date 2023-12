Bologna, Fabbian: "Contro la Roma faremo di tutto per giocare come sappiamo"

RADIO SERIE A - Giovanni Fabbian, centrocampista del Bologna classe 2003, uno dei giocatori rivelazione dei felsinei di Thiago Motta, ha parlato ai canali della radio ufficiale della Lega di A, anticipando anche il match di domenica contro la Roma di Mourinho. Le sue parole:

"La prossima gara con la Roma cercheremo di prepararla nel migliore dei modi e faremo di tutto per giocare come sappiamo fare. Sono contento delle due gare da titolare, ma anche quando non gioco sono sempre pronto a subentrare dalla panchina per aiutare la squadra, non si sa mai quando capita l’occasione e quindi bisogna essere pronti a tutto".