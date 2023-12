Bologna, Di Vaio: "Contro la Roma si è vista l'idea di calcio di Thiago Motta"

RADIO TV LEGA SERIE A - Marco Di Vaio, direttore sportivo del Bologna, è intervenuto all'emittente radiofonica della Lega e tra i vari temi trattati si è soffermato sul lavoro di Thiago Motta e sulla sfida contro la Roma vinta per 2-0. Ecco le sue parole.

Come si trova a lavorare con Motta?

"Thiago Motta è un allenatore con una visione del calcio fatta di palleggio e di dominio del possesso come si è visto anche ieri sera con la Roma. Poi ci sono grande organizzazione difensiva e alto ritmo perché allena la squadra con intensità. La grande forza è che riesce a rendere partecipe tutto il gruppo. Questa estate abbiamo parlato molto di come allestire la squadra e lui ci ha chiesto due giocatori importanti per ruolo. Lo ha dimostrato ieri sera dando una occasione anche a Ravaglia. Motta valuta la settimana di allenamento per fare le scelte la domenica e così si riesce ad alzare il livello di tutti".