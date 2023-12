Bologna, Calafiori: "Mourinho mi ha forgiato dal punto di vista mentale, da bambino sono diventato uomo" (VIDEO)

SKY SPORT - Riccardo Calafiori, ex difensore della Roma e attualmente in forza al Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni all'emittente televisiva e tra i vari temi trattati si è soffermato proprio su Bologna-Roma, in programma domenica alle ore 18, e su José Mourinho. Ecco le sue parole.

Bologna-Roma?

"Non rinnego il passato, sono un professionista a tutti gli effetti. È una partita importantissima, come le altre, forse un po' di più perché parliamo di una diretta concorrente, come l'Atalanta".

Mourinho?

"Lui mi ha forgiato dal punto di vista mentale. Mi ha fatto crescere, prima ero più un bambino e ora mi sento un uomo".

