Atalanta, infortunio per Scamacca: in dubbio per la sfida contro la Roma

Tegola per Gian Piero Gasperini. Secondo quanto riportato dall'emittente televisiva, Gianluca Scamacca dovrà rimanere ai box per circa un mese a causa di una lesione al tendine dell'adduttore sinistro. Il centravanti dell'Atalanta infatti tornerà solamente nel 2024 e al momento la sua presenza nel match contro la Roma, in programma il 7 gennaio, è fortemente in dubbio.