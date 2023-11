VIDEO - Mourinho sul calendario: "Roma penalizzata, c'è un motivo se i tifosi fischiano l'inno della Lega... La società dovrebbe fare qualcosa, non io"

José Mourinho è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita tra Roma e Lecce, valida per l'undicesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 18 allo Stadio Olimpico. Tra i vari temi trattati lo Special One si è soffermato sui numerosi impegni ravvicinati, criticando il calendario e il fatto che la Roma non giochi mai di lunedì dopo le partite di Europa League. Le sue parole: "Il numero di partite da giocare lo sappiamo prima dell'inizio del campionato, tra Serie A, coppa ed Europa. Ci sono squadre che hanno più potenziale per fare questo, altre meno. Se abbiamo 6 difensori potremmo giocare anche ogni 3 giorni, se ne hai solo 4, o 3 o 2 diventa tutto più difficile. [...] Il fatto che ogni volta che giochiamo in Europa poi siamo la squadra che soffre di più, va bene. Il nostro club non fa queste domande a livello istituzionale, sono sempre io a doverle fare anche se non dovrei. In questo caso magari sbaglio io, ma l'alibi nel calcio si utilizza dopo, io invece ne parlo dall'inizio. La settimana dopo succederà di nuovo, la Lazio giocherà in Europa il martedì noi il giovedì. Il derby non lo possiamo giocare lunedì perché ci sono le nazionali ma solo la domenica. In questa occasione saremo sfortunati, non c'è motivo di fare polemica, la Lazio avrà un vantaggio ma è così. Nelle altre occasioni la Roma è penalizzata, i tifosi non sono scemi, in ogni gara fischiano l'inno della Lega e sarà sicuramente per qualche motivo".