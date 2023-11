VIDEO - Mourinho: "Dybala e Sanches a disposizione. Non sono in condizioni ottimali ma non rischiano nulla"

José Mourinho è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita tra Roma e Lecce, valida per l'undicesima giornata di Serie A e in programma domani alle ore 18 allo Stadio Olimpico. Come confermato dallo Special One, arrivano buone notizie per quanto riguarda il recupero di alcuni infortunati, infatti Paulo Dybala e Renato Sanches sono tornati a disposizione e potranno scendere in campo. Le sue parole: "Renato e Paulo tornano con la squadra, non sono in condizioni ottimali ma secondo medici e preparatori non rischiano nulla, che è la cosa più importante, anche per loro. Domani saranno con la squadra e ci possono dare una mano, tutti gli altri che sono fuori rimangono fuori".