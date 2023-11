Udinese, sabato alle 12:30 la conferenza stampa di Cioffi alla vigilia del match contro la Roma

Domenica alle ore 18 allo Stadio Olimpico andrà in scena la partita tra Roma e Udinese, valida per la tredicesima giornata di Serie A. I giallorossi sono settimi in classifica con 18 punti, mentre i friulani si trovano al sedicesimo posto a quota 11, ma sono imbattuti da 6 giornate. L'allenatore dei bianconeri, Gabriele Cioffi, interverrà in conferenza stampa sabato alle ore 12:30 per presentare il match e rispondere alle domande dei cronisti. La nota ufficiale: "Sabato 25 novembre alle ore 12:30, presso la sala stampa del Bluenergy Stadium, il mister Gabriele Cioffi terrà la conferenza stampa pre Roma-Udinese. Per accedere sarà aperto l'ingresso uffici. Per le tv si ricorda che verrà distribuita esclusivamente tramite il portale Infront. La conferenza sarà trasmessa in diretta esclusiva su TV12".

