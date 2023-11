Udinese, ripresa degli allenamenti in vista della Roma: esercitazioni tecniche e sul possesso

Domenica 26 novembre alle ore 18 andrà in scena allo Stadio Olimpico la partita tra Roma e Udinese, valida per la tredicesima giornata di Serie A. La squadra friulana si è riunita quest'oggi al centro sportivo 'Bruseschi' per la ripresa degli allenamenti in vista del match contro i giallorossi. Ecco il report della seduta odierna: "Seduta pomeridiana al Bruseschi che ha sancito la ripresa dei lavori per i bianconeri. Nel programma di giornata esercitazioni tecniche e sul possesso, lavoro a secco e, in chiusura di seduta, partite a campo ridotto. Domani è in programma una doppia seduta".

(udinese.it)

