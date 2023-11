Anche l'Udinese è tornata a lavorare oggi, come la Roma, in vista della sfida di campionato contro i giallorossi prevista per domenica alle 18.00 all'Olimpico. La squadra di Cioffi si è allenata nel pomeriggio al centro sportivo Bruseschi e ha svolto lavoro a secco seguito da esercitazioni sul possesso palla e partite a tema. Rientrati dagli impegni con le nazionali, hanno lavorato regolarmente in gruppo Samardzic, Zemura ed Ebosele. Domani, invece, è in programma una doppia seduta.

(udinese.it)

