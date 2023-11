Udinese: Ebosele recuperato, smaltito l'affaticamento muscolare

Rientrati alla base tutti i nazionali, l'Udinese continua il lavoro in vista della trasferta di domenica all'Olimpico contro la Roma di Mourinho. Buone prove quelle dei giocatori impegnati in queste due settimane, con un Pafundi in grande spolvero con l'Under 19, Bijol e Lovric che hanno festeggiato la qualificazione della Slovenia agli Europei, e per Zemura, titolare nello Zimbabwe.

Notizie positive per mister Cioffi, in particolare nel reparto arretrato, con Kabasele che rientrerà nel terzetto difensivo dopo la squalifica, mentre Masina scalpita per avere un'occasione dopo il recupero dall'infortunio. Niente di grave, invece, per Ebosele, partito per la convocazione con la nazionale irlandese, ma rientrato subito in terra friulana per un affaticamento muscolare. Dopo qualche giorno di riposo l'esterno, uno dei migliori interpreti della formazione friulana di questo avvio di stagione, ha ripreso il lavoro con i compagni e sarà quindi a disposizione, dando così il contributo importante a livello di propulsione offensiva alla manovra bianconera.